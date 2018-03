Άγκυρα:Κατάσχεση πυρηνικού υλικού 72εκ - "Πλώρη" για εξαγωγή

Πυρηνικό υλικό αξίας 72 εκατομμυρίων δολαρίων κατάσχεσε η τουρκική αστυνομία στην Άγκυρα συλλαμβάνοντας τέσσερα άτομα.

Πρόκειται για υλικό Καλιφόρνιο, το οποίο είναι από τα πιο ακριβά πυρηνικά υλικά και χρησιμοποιείται για τις πυρηνικές κεφαλές και τους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας.

Η τουρκική αστυνομία κατάσχεσε 1.441 γραμμάρια και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έφτασε πιθανότατα από τη Ρωσία και οι συλληφθέντες προσπαθούσαν να το πουλήσουν στο εξωτερικό. Πάντως διεξάγεται έρευνα από πού και πώς έφτασε το υλικό αυτό στην Τουρκία. Το καλιφόρνιο παράγεται μόνο στις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

4 εκατομμύρια το 1 γραμμάριο

Το συγκεκριμένο πυρηνικό υλικό χρησιμοποιείται ως σκανδάλη έναρξης σχάσης σε πυρηνικούς αντιδραστήρες, άλλα και για την παραγωγή πυρηνικών υλικών κατάλληλων για όπλα. Το 1 γραμμάριο αυτού του υλικού κοστίζει περί τα 4 εκατ. δολάρια.

Οι τέσσερις συλληφθέντες εκτιμάται ότι είναι μέλη μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης. Φέρονται να είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν το υλικό αντί 72 δισεκ. δολαρίων.

Οι τουρκικές αρχές ερευνούν πώς οι συλληφθέντες πήραν στα χέρια τους το επικίνδυνο υλικό, το οποίο παράγεται μόνο από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, και ποιος ήταν ο αγοραστής. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το υλικό έχει παραχθεί στη Ρωσία.

Το καλιφόρνιο είναι ραδιενεργό μέταλλο. Δημιουργήθηκε το 1950 στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ στο Εργαστήριο Ακτινοβολιών.

Πρόκειται για πολύ επικίνδυνο υλικό, ειδικά το ισότοπο 252 που κατά τη διάσπαση του εκπέμπει πολλά νετρόνια.

Παράγεται σε ποσότητες χιλιοστών του γραμμαρίου, διανέμεται από συγκεκριμένα ερευνητικά κέντρα στον κόσμο και οι χρήσεις του είναι πολύ εξειδικευμένες.

