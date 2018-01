Κατεχόμενα: Πολυκομματική "κυβέρνηση" με είσοδο Σερντάρ

Σε σχηματισμό πολυκομματικής «κυβέρνησης» κατέληξαν οι μετεκλογικές ζυμώσεις στα κατεχόμενα, με το Δημοκρατικό Κόμμα να επιλέγει τη συμμετοχή στον συνασπισμό, πετάγοντας έτσι «εκτός» το κόμμα του Χουσείν Οζγκιουργκιούν.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο Σερντάρ Ντενκτάς δήλωσε ότι οι προτάσεις ελήφθησαν και από τις δυο πλευρές από χθες, με τις τοπικές οργανώσεις να συνεδριάζουν το πρωί.

