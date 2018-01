Στη νεκρή ζώνη για ντοκιμαντέρ δημοσιογράφος του BBC

Την περασμένη εβδομάδα ο δημοσιογράφος του BBC, Simon Reeve, βρέθηκε στη νεκρή ζώνη, συνοδευόμενος από μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, για τα γυρίσματα ενός ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει.

Το ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2018 και θα ονομάζεται «Mediterranean»

Τoν Simon Reeves συνόδευσε - μεταξύ άλλων - ο συνταγματάρχης, Tim Wildish, στη νεκρή ζώνη. Ο Simon Reeves έχει επισκεφθεί πάνω απο 110 χώρες και έχει γυρίσει αρκετά ντοκιμαντέρ, όπως την «Caribbean», το «Indian Ocean» και το «Equator».

Δείτε σχετική ανάρτηση από την ΟΥΝΦΙΚΥΠ:

PICTURES: This week UNFICYP Chief of Staff, Col. Tim Wildish escorted the BBC's Simon Reeve through the buffer zone as he explores Cyprus for his new documentary "Mediterranean" to be broadcast in Autumn/Fall 2018. https://t.co/OjrS80RbeB pic.twitter.com/of50jvYXZK