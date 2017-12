Ο Αρχηγός ΓΕΕΦ συναντήθηκε με τον Βρετανό ομόλογό του (pics)

Συνάντηση με τον Βρετανό ομόλογό του αντιπτέραρχο Sir Stuart Peach είχε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς Ηλίας Λεοντάρης.

Όπως αναφέρει με μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 ήταν ενδιαφέρουσα και παραγωγική.

«Συναντηθήκαμε και συζητήσαμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, θέματα που σχετίζονται με την γεωπολιτική ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και τρόπους ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας», αναφέρει στο μήνυμά του.

