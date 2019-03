Κυπριακό και Brexit συζήτησαν Χριστοδουλίδης - Χαντ στο Λονδίνο

Το Κυπριακό, το Brexit και διμερή θέματα συζητήθηκαν κατά την συνάντηση που είχαν το πρωί στο Foreign Office ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης,, με τον Βρετανό ομόλογό του, Τζέρεμι Χαντ.

Η συνάντηση ήταν προπαρασκευαστική της απογευματινής συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Στο Κυπριακό, ο κ. Χριστοδουλίδης ζήτησε από τον ομόλογό του να επαναβεβαιώσει την βρετανική θέση στο κεφάλαιο της Ασφάλειας και των Εγγυήσεων, όπως δημόσια είχε εκφραστεί από τον τέως υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, Φίλιπ Χάμοντ, βάσει της οποίας το Λονδίνο δεν διεκδικεί ρόλο εγγυήτριας δύναμης μέσα στο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού και ότι είναι διατεθειμένο να αποδεχθεί ό,τι συμφωνήσουν οι δύο πλευρές στην Κύπρο.

Παράλληλα, ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών ζήτησε δημόσια τοποθέτηση από την βρετανική κυβέρνηση που να ξεκαθαρίζει ότι το Brexit δεν επηρεάζει και δεν αποτελεί τροχοπέδη για άμεση επανέναρξη των συνομιλιών για λύση του Κυπριακού, όπως φαίνεται να ισχυρίζεται η Τουρκία.

Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, τονίστηκε από κυπριακής πλευράς ότι είναι ανάγκη να συνεχιστούν από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά. Ο κ. Χριστοδουλίδης φέρεται επίσης να μετέφερε στον ομόλογό του την ανάγκη να αξιοποιηθεί το κεκτημένο της τελευταίας διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν το θέμα των εγγυήσεων και της ασφάλειας, με τον κ. Χριστοδουλίδη να ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν τα όποια επεμβατικά δικαιώματα τρίτων χωρών, ούτε μόνιμη παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Κύπρο μέσα στο πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού.

Τέθηκε επίσης το ζήτημα της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών, στο οποίο η Βρετανία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο ως συντάκτρια των σχετικών ψηφισμάτων.

Στο Brexit υπήρξε ενημέρωση από τον κ. Χαντ για τα επόμενα βήματα της βρετανικής κυβέρνησης στο εσωτερικό της χώρας.

Συζητήθηκαν επίσης τρόποι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη έγκριση μιας συμφωνίας του Brexit μεταξύ Λονδίνου-Βρυξελλών από το βρετανικό κοινοβούλιο και στην αποφυγή του ‘no deal’.

Επί τάπητος τέθηκαν και άλλα διμερή θέματα, επί των οποίων συζητήθηκε η προοπτική καταρτισμού ενός οδικού χάρτη για την εξέλιξη που θα ήθελαν οι δύο χώρες να δουν σε βάθος διετίας ή τριετίας, αφού ξεκαθαριστεί πρώτα η κατάσταση γύρω από το Brexit.

Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε όπως αρχίσει να εφαρμόζεται εντός του τρέχοντος έτους η συμφωνία του Γενάρη του 2014 που προέβλεπε την ανάπτυξη και αξιοποίηση των μη στρατιωτικών περιοχών εντός των βρετανικών βάσεων.

Interesting exchange of views between Foreign Minister @Christodulides and Foreign Secretary @Jeremy_Hunt about prospects for an agreed #Brexit, #CyProb & bilateral relations. pic.twitter.com/2Eqn2gTu8v