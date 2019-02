Συνάντηση Αβέρωφ με Ακιντζί στην κατεχόμενη Κερύνεια (pic)

Συνάντηση είχε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, στην κατεχόμενη Κερύνεια.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, o Αβερωφ Νεοφύτου ευχαρίστησε τον Ακιντζί για την πρόσκλησή του, ενώ αντικείμενο συζήτησης ήταν το μέλλον του νησιού.

I thank @MustafaAkinci_1 for his kind invitation in Kyrenia and for the fruitful discussion on the future of our island. pic.twitter.com/HqcPIvNICm

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Ακιντζί έγραψε στο λογαριασμό του στο Facebook ότι παρέθεσε δείπνο στον κ. Νεοφύτου και ότι το παρών τους στο δείπνο έδωσαν επίσης ο Φικρί Τόρος και ο Φειδίας Πηλείδης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του κ. Ακιντζί στο κοινωνικό δίκτυο, είχαν μια χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον της Κύπρου ενόψει της συνάντησης του με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στις 26 Φεβρουαρίου.

Δείτε την ανάρτηση:

This evening I hosted a dinner to President of DISY Averof Neophytou, in presence of Fikri Toros and Phidias Pilides. We had a fruitful discussion on the future of our Island, prior to my meeting with Mr Anastasiades on the 26th of February. pic.twitter.com/PITKwZeVlo