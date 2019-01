Έφτασε στα κατεχόμενα ο Τσαβούσογλου (pic)

Στα κατεχόμενα έφτασε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο πλαίσιο παράνομής προγραμματισμένης επίσκεψης που πραγματοποιεί.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα έχει συνομιλίες με τον Τ/Κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί και -σύμφωνα με τις πληροφορίες- θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το Κυπριακό και τις έρευνες για φυσικό αέριο στην ανατ. Μεσόγειο.

#KKTC makamlarıyla görüşmeler yapmak üzere #Lefkoşa'dayız.



In #Lefkosa to hold meetings with #TRNC authorities. pic.twitter.com/q1oVx2lXIP