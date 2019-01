Βέμπερ: Ευρωπαϊκό πρόβλημα το Κυπριακό και πρέπει να αναβαθμιστεί

Το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, και, ως τέτοιο, πρέπει να αναβαθμιστεί, δήλωσε ο υποψήφιος για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επικεφαλής της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στην Ευρωβουλή Μάνφρεντ Βέμπερ.

Ο κ. Βέμπερ, ο οποίος μιλούσε έπειτα από συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, στο Προεδρικό, εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος και θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες για το Κυπριακό τους επόμενους μήνες.

Αυτούσιες οι δηλώσεις του:

Ήταν μεγάλη τιμή για 'μένα σήμερα να συναντηθώ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου για απευθείας διμερή επαφή και ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τις προκλήσεις των επόμενων μηνών.

