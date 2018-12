Καταφθάνει στην Κύπρο η Λουτ με πρόταση του Γ.Γ του ΟΗΕ (vid)

Με πρόταση αναχείρας που φέρει την υπογραφή Γκουτέρες, φτάνει απόψε στην Κύπρο η Τζέιν Χολ Λουτ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές το Προεδρικό εκτιμά ότι μιλάμε για την ατζέντα με τα σημεία αναφοράς για την έναρξη των συνομιλιών.

Η τοποθέτηση Αβέρωφ που έγινε μετά το πέρας της συνάντησης που είχε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας έμμεσα δείχνει ότι αυξάνεται η πολιτική πίεση.

Πάντως, το σενάριο να μιλάμε για πρόταση "take it or leave it" είναι απομακρυσμένο.

Οι δύο ηγέτες θα μπορούν να την μπολιάσουν με δικές τους εισηγήσεις, με την προϋπόθεση να γίνονται αποδεκτές εκατέρωθεν.

«Κομβικό ζήτημα για συμφωνία στους όρους αναφοράς είναι το θέμα των εγγυήσεων και της ασφάλειας. Για την πλευρά μας είναι προϋπόθεση, οι Τούρκοι το απορρίπτουν», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Το επόμενο τριήμερο θα είναι καυτό.

- Αύριο: Συνάντηση Λουτ με Σπέχαρ και ομάδα Κυπριακού του ΟΗΕ στο αεροδρόμιο Λευκωσίας

- Αύριο: Σύσκεψη προετοιμασίας στο Προεδρικό με συμμετοχή ΠτΔ, Υπουργού Εξωτερικών, Διαπραγματευτή και Συμβούλων.

- Κυριακή: Στις 10:00 το πρωί συνάντηση Αναστασιάδη – Λουτ

- Δευτέρα: Συνάντηση Ακιντζί - Λουτ.

Θεωρείται κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ένα διαρκές "πήγαινε - έλα" της Λουτ με τους δύο ηγέτες.

Η Άγκυρα την ίδια ώρα θέλει να δημιουργήσει πλαίσιο διαλόγου Ελλάδας - Τ/κ

Πάντως, η Λευκωσία έχει στραμμένο το βλέμμα της προς την Αθήνα καθώς το πολιτικό σκηνικό μυρίζει πρόωρες εκλογές, κάτι που μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη σε τυχόν εξελίξεις.