Με πρόταση ανά χείρας έρχεται στην Κύπρο η Λούτ (vid)

Είναι οριστικό. Με πρόταση ανά χείρας, η οποία κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό και που ως εκ τούτου δεν επιτρέπει εκτιμήσεις για το αν καλύπτει ή όχι τα ελάχιστα θέλω της Λευκωσίας, έρχεται στην Κύπρο αύριο (14/12), ξημερώματα Σαββάτου (15/12) η Τζέιν Χολ Λουτ.

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης, όπως πληροφορούμαστε από ελληνικές διπλωματικές πηγές, μοιράστηκε την σκέψη της αυτή με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κατρούγκαλο.

Μάλιστα, όπως το Σίγμα γνωρίζει προέκυψαν δύο - τρία πολύ σημαντικά στοιχεία από τη συζήτηση της για τα οποία ενημερώθηκε αμέσως ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε συνεργασία με τη σειρά του, με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στις Βρυξέλλες.

Η πρόταση δεν είναι σε καμία περίπτωση "take it or leave it", αλλά σίγουρα αυξάνει την πίεση στις εμπλεκόμενες πλευρές για συμφωνία.

Η κυρία Λουτ έχει πλέον καταγεγραμμένες τις θέσεις όλων των πλευρών καθότι είχε το μεσημέρι σημαντικό τετ α τετ με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στην Τουρκία.

Ο Τσαβούσογλου τοποθετήθηκε μέσω τουίτερ, προωθώντας στην ουσία, την εδώ και καιρό κατατεθείσα πρόταση του για άτυπο διάλογο όλων με όλους, με στόχο να αποφασιστεί για ποιο πράγμα συζητούμε.

Έγραψε συγκεκριμένα: «Στη συνάντηση μου με την κυρία Τζέιν Χολ Λουτ, ειδική απεσταλμένη του Γ.Γ του ΟΗΕ, υπογράμμισα ότι μόνο με υγιή διάλογο όλων με όλους, η λύση στην Κύπρο είναι εφικτή»

Το Προεδρικό θέλει να περάσει τα ελάχιστα «θέλω» του στους όρους αναφοράς, μέγιστο των οποίων είναι πως ακόμη και συμφωνία επί των όρων αναφοράς δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής προετοιμασία για μια νέα διάσκεψη.

Δεδομένου λοιπόν ότι και η κυρία Λουτ, όπως πληροφορηθήκαμε από Ελληνικές διπλωματικές πηγές, συμμερίζεται την εκτίμηση ότι πριν από τον Μάιο δεν μπορεί να υπάρξει κορύφωση της διαδικασίας, αυτό που μεθοδολογικά κερδίζει έδαφος, είναι, πέραν των όρων αναφοράς, να συνεχιστεί η προεργασία σε επίπεδο τεχνοκρατικό, τόσο επί του πλαισίου Γκουτέρες, όσο και επί του άτυπου εγγράφου εφαρμογής της λύσης, ώστε να μειωθούν τα χάσματα για να ανοίξει ο δρόμος επανασύγκλησης διάσκεψης για οριστική συμφωνία, μετά το Μάιο.