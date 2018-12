Σχέδια στρατιωτικής άσκησης ΗΠΑ-Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να δώσουν επίσημη υποστήριξη στη σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ για την αντιμετώπιση του άξονα Ρωσίας-Τουρκίας, αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ισραήλ Kan. Όπως σημειώνεται, υπάρχουν ήδη προχωρημένες συζητήσεις για συμμετοχή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο τους επόμενους μήνες σε μια τετραμερή συνάντηση με τους ηγέτες Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ. Επίσης, οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας τετραμερούς στρατιωτικής άσκησης στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που -σύμφωνα με πληροφορίες του «Sigmalive»- δεν αποκλείεται να γίνει πραγματικότητα το επόμενο διάστημα.

#Exclusive: "Advance talks" for US Secretary of State Mike Pompeo to participat "In the coming months" in a 4-way summit with the leaders of Israel, Greece and Cyprus; US is also considering a 4-way military exercise in the East-Med @kann_news