HΒ: Aπέβαλαν Ε/κ γιατί ανήρτησε στο Facebook «Δεν Ξεχνώ»

Στο κενό έπεσε η προσπάθεια των ηγετικών στελεχών του Συντηρητικού Κόμματος της περιοχής Ένφιλντ-Σάουθγκέιτ να φιμώσουν τον νεαρό Ελληνοκύπριο Δημοτικό Σύμβουλο Στέφανο Ιωάννου, ώστε να μην καταδικάζει την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, γιατί, δήθεν, προσβάλλει και δυσφημεί τους Τούρκους της περιοχής.

Ο Στέφανος δικαιώθηκε από τον αρμόδιο αξιωματούχο των κεντρικών γραφείων του Συντηρητικού Κόμματος, Stephen Phillips.

Οι τοπικοί ηγέτες των Συντηρητικών, μαζί με τον τουρκοκυπριακής καταγωγής συνάδελφό τους, Ertan Hurer, ο οποίος κατήγγειλε γραπτώς τον Στ. Ιωάννου στο κεντρικό Συντηρητικό Κόμμα, προσπάθησαν να τον διασύρουν δημοσιοποιώντας ιδιωτική και εμπιστευτική επιστολή προς αυτόν με εμπρηστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του και ισχυρισμούς για ρατσισμό!!! Αυτούς τους χαρακτηρισμούς εκμεταλλεύτηκε η τουρκικής καταγωγής ηγέτιδα του Δημοτικού Συμβουλίου του Ένφιλντ για να κινήσει έρευνα του Δημαρχείου εναντίον του Ε/κ Δημοτικού Συμβούλου, με την κατηγορία του... ρατσιστή. Το ίδιο έκανε και η τουρκόφωνη εφημερίδα «Londra Gazette».

Σε όλη αυτή την ανίερη εκστρατεία κατασυκοφάντησης και διασυρμού ενός Ε/κ νεαρού πατριώτη Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος τόλμησε να πει «Δεν Ξεχνώ» και να αναδημοσιεύσει το πρωτοσέλιδο της «SUN» με τίτλο «BARBARIANS», που αναφερόταν στις θηριωδίες του τουρκικού στρατού το 1974, η ομάδα «Συντηρητικοί Φίλοι της Κύπρου» τήρησαν σιωπή. Και συνάδελφοί του Ε/κ Δημοτικοί Σύμβουλοι, αλλά και Ελληνοκύπριοι στελέχη των Συντηρητικών στο Ένφιλντ... εξαφανίστηκαν!

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, διά του προέδρου της Χρήστου Καραολή και η ΝΕΠΟΜΑΚ, της οποίας είναι μέρος ο Στ. Ιωάννου, αντέδρασαν έντονα στην θυματοποίησή του, επικοινωνώντας με το Συντηρητικό Κόμμα τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο. Οργίλη ήταν και η αντίδραση του Ανδρέα Παπαευριπίδη, προέδρου του ΔΗΣΥ Η.Β.

Τα γεγονότα

Τον περασμένο Ιούλιο 2018, με αφορμή μια ανάρτηση του Στ. Ιωάννου στο facebook για τα τραγικά γεγονότα των δύο τουρκικών εισβολών με αντίγραφο του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας «The Sun», 5 Αυγούστου 1974, ένα ρεπορτάζ από τα πολλά των τότε βρετανικών εφημερίδων για τα εγκλήματα των Τούρκων με τη λέξη "BARBARIANS", ξεκίνησε αμέσως μια εκστρατεία δυσφήμισης, κατασυκοφάντησης, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με άδικες και ψευδείς παραστάσεις, επικαλούμενοι ισχυρισμούς για ρατσισμό.

Η εφημερίδα Ελευθερία του Ηνωμένου Βασιλείου ερεύνησε το θέμα και εντόπισε τον τρόπο που αξιωματούχοι του τοπικού παραρτήματος του Συντηρητικού Κόμματος ενήργησαν, θυματοποιώντας τον Συντηρητικό Δημοτικό Σύμβουλο συμπατριώτη μας, αφ' ενός προς όφελος των Τούρκων και της πάγιας προπαγάνδας και αφ' ετέρου με πλήρη περιφρόνηση στον Κώδικα Δεοντολογίας (Code of Conduct) του ιδίου του Κόμματός τους.

Αξίζει να αναφερθούν το πόρισμα της έρευνας του αξιόλογου κ. Stephen Phillips, OBE, ημερ. 28 Νοεμβρίου 2018, και η απάντηση που έστειλε στον Τουρκοκύπριο πρώην Δημοτικό Σύμβουλο του Ένφιλντ κ. Ertan Hurer, ο οποίος είχε στείλει γραπτή καταγγελία στον Πρόεδρο του Κόμματος, κατηγορώντας τον Στέφανο Ιωάννου για ρατσισμό.

Απορρίπτοντας την καταγγελία του εναντίον του Ιωάννου, ο κ. Phillips αναφέρει:

«Γνωρίζω τις ευαισθησίες για το 1974 που έστω και μετά από 44 χρόνια ακόμα διατηρούνται μεταξύ ανθρώπων που τώρα ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από αμφότερες τις πλευρές...

Ο Σύμβουλος Ιωάννου έχει δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου. Έχει δικαίωμα να αναδημοσιεύσει άρθρο από βρετανική εφημερίδα το οποίο νόμιμα δημοσιεύθηκε εκείνη την εποχή και που είναι όργανο του ελεύθερου Τύπου σ΄αυτή την χώρα. Έχει δικαίωμα (ο Ιωάννου) να εκφράσει την άποψή του ή μια έκφραση, νοουμένου ότι δεν παραβιάζει τον νόμο κάνοντάς το. Όπως και εσείς. Η ίδια λογική ισχύει και για σας, αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, και θα έλεγα τα ίδια στον Σύμβουλο Ιωάννου, αν έκανε εκείνος την καταγγελία.

Η ελευθερία του λόγου στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα δημοκρατικό δικαίωμα που υποστηρίζεται πλήρως από το Συντηρητικό Κόμμα. Είμαι σίγουρος το γνωρίζετε και συμφωνείτε. Ως γενική αρχή, ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν υφίσταται για να λογοκρίνονται μέλη του Συντηρητικού Κόμματος επειδή εκφράζουν απόψεις που ίσως να προσβάλλουν άλλους που διαφωνούν μαζί τους. Ούτε σκοπός της λειτουργίας του Κώδικα είναι να σιγήσει εκείνους οι απόψεις των οποίων μπορεί να συγκρούονται με εκείνες άλλων.

Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται, βεβαίως, βάσει των γεγονότων της. Σε αυτά ειδικά τα γεγονότα, δεν θεωρώ ότι οι ενέργειες του Σύμβουλου Ιωάννου ήταν παράνομες (περιλαμβανομένου και του ρατσιστή) ή επειδή είναι Συντηρητικός Σύμβουλος πρέπει να στερηθεί του δικαιώματός του να τις εκφράζει. Δεν θεωρώ ότι παραβίασε τον Κώδικα Δεοντολογίας. Όπως είπα, έχει δικαίωμα να επαναδημοσιεύει μέρος βρετανικής εφημερίδας, η οποία κυκλοφόρησε νόμιμα, και έχει δικαίωμα να λέγει «Δεν ξεχνώ». Μόνο αυτό έχει κάνει και γι’ αυτό έχετε κάνει καταγγελία.

Επομένως, απορρίπτω την καταγγελία σας για έναν νομικά δικαιολογημένο λόγο: Δεν έχει παραβιαστεί κανένας νόμος και τα προαναφερθέντα γεγονότα δεν δικαιολογούν τον περιορισμό του δικαιώματός του στην ελευθερία του λόγου… Ενημερώνω για την απόφασή μου τον Σύμβουλο Ιωάννου, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, το Γραφείο του Προέδρου του Κόμματος ότι η διαθεσιμότητα του (Ιωάννου) αίρεται με άμεση ισχύ…».

Ακολουθούν τα γεγονότα με ημερομηνίες για να καταγραφούν οι ευθύνες

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι οι τοπικοί αξιωματούχοι του Συντηρητικού Κόμματος ενέργησαν μεροληπτικά εις βάρος του Στέφανου Ιωάννου. Σε πλήρη περιφρόνηση των προνοιών του Κώδικα Δεοντολογίας του Κόμματός τους και των δικαιωμάτων του πολίτη στην ελεύθερη έκφραση.

20 Ιουλίου 2018 – Ο Στέφανος Ιωάννου αναρτά στο facebook το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Sun» και το «Δεν Ξεχνώ».

21 Ιουλίου – Ο Στέφανος λαμβάνει ένα email από τον Συντηρητικό Σύμβουλο Edward Smith (Πρόεδρο του Συνδέσμου Συντηρητικών για το Enfield Southgate) με αντίγραφα και σε άλλους (Andre Chris, Alex Georgiou, David Conway, Paul Mandel), ο οποίος του έγραψε «Γνωρίζω ότι πρόσφατα έχεις αναρτήσει στο facebook άρθρο της "Σαν" του 1974 σχετικά με την εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο. Η ανάρτηση τέτοιου υλικού είναι διχαστική και εμπρηστική έχοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό κατοίκων στο Ένφιλντ τουρκοκυπριακής και τουρκικής καταγωγής. Σου ζητήθηκε να κατεβάσεις τις αναρτήσεις που μπορούν να θεωρηθούν ως αντιτουρκικές και είμαι απογοητευμένoς που και πάλιν έχεις αναρτήσει υλικό που μπορεί να αναζωπυρώσει κοινοτικές εντάσεις. Να κατεβάσεις τις αναρτήσεις αμέσως. Έχε υπόψη ότι θα καλέσω σύντομα συνεδρία στο κόμμα για να εξηγήσεις την συμπεριφορά σου».

21 Ιουλίου – Ο Στέφανος τού απάντησε με αντίγραφα στους ίδιους παραλήπτες ότι σε καμία περίπτωση δεν θα κατεβάσει άρθρο από βρετανική εφημερίδα. «Αυτό είναι θέμα που επηρεάζει πολλούς κατοίκους στο Ένφιλντ και την οικογένειά μου. Μην σχολιάζεις ένα θέμα το οποίο δεν γνωρίζεις καλά…».

21 Ιουλίου – Στη συνέχεια παίρνει email από τον Paul Mandel (ταμία του τοπικού κόμματος), ο οποίος τον «διατάζει» να κάνει όπως του είπε ο Edward και ότι (η ανάρτησή του) όπως είπε ο Edward «είναι δυσφημιστική»…

21 Ιουλίου – Ο Στέφανος απαντά ότι δεν πρόκειται να το κάνει και ότι Συντηρητικοί και Εργατικοί και βρετανικές κυβερνήσεις δεν αναγνωρίζουν την παράνομη εισβολή και κατοχή του 1974… Και ότι είναι η 3η φορά που τον παρενοχλεί, του κάνει bullying ο Edward και σκέφτεται να στείλει επίσημο παράπονο εναντίον του…

21 Ιουλίου – Ο Paul Mandel επανέρχεται για να του πει ότι το θέμα είναι η επικεφαλίδα της εφημερίδας «The Sun» που είναι εμπρηστική και οι ισχυρισμοί βιασμών που υπονοούν ότι οι Τούρκοι είναι λαός με λιγότερη ηθική και πιο άγριοι από άλλους και ότι αυτό δεν είναι αλήθεια και αποτελεί το χειρότερο είδος θρησκοληψίας…

(Τεκμηρίωση «Ελευθερίας»: Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1977 βρήκε την Τουρκία ένοχη για παραβίαση 7 άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για βιασμούς, δολοφονίες, βασανιστήρια, λεηλασίες και η βρετανική εφημερίδα "Sunday Times" -έχοντας εξασφαλίσει αντίγραφο της απόφασης εκείνης- δημοσίευσε πρωτοσέλιδα και σε εσωτερική σελίδα στις 23.1.1977 λεπτομέρειες της απόφασης και των εγκλημάτων της Τουρκίας εις βάρος των Ελλήνων της Κύπρου. Με τίτλο «The terrible secrets of the Turkish invasion of Cyprus»).

27 Ιουλίου – Ο Στέφανος Ιωάννου λαμβάνει ένα email από το Γραφείο του Προέδρου του κόμματος, αλλά δίχως όνομα, απλά Chairman’s office, που του γνωστοποιεί ότι η ιδιότητα του ως μέλος του Κόμματος αναστέλλεται μέχρι να διεξαχθεί έρευνα για τους ισχυρισμούς εναντίον του… και του υπενθυμίζεται ότι το email είναι χαρακτηρισμένο ως PRIVATE AND CONFIDENTIAL για να προστατεύει τόσο τον ίδιο όσο και άλλα άτομα που μπορεί να αναμειχθούν στην έρευνα.

Όμως, και παρόλο που το email προς τον Στέφανο Ιωάννου τόνιζε ενδεικτικά ότι η γνωστοποίηση της διαθεσιμότητάς του χαρακτηριζόταν PRIVATE AND CONFIDENTIAL για την προστασία του (και άλλων), δύο αξιωματούχοι του παραρτήματος του Συντηρητικού Κόμματος στην περιοχή Enfield/Southgate, o Paul Mandel στις 8 Αυγούστου και ο Edward Smith στις 25 Νοεμβρίου, αλλά και η Jasmine Storry στις 8 Αυγούστου, ανήρτησαν σχόλια δυσφημιστικού και εμπρηστικού χαρακτήρα εις βάρος του Στέφανου Ιωάννου με ισχυρισμούς για ρατσισμό. (Η Jasmine Storry εργάζεται στο γραφείο του Damian Green, Συντηρητικού βουλευτή για το Ashford, και πρώην Αναπληρωτή Πρωθυπουργού επί Πρωθυπουργίας Τερέζας Μέι). Πώς και γιατί, αξιωματούχοι του τοπικού παραρτήματος και η Jasmine Storrey έκαναν χρήση πληροφοριών που ήταν PRIVATE AND CONFIDENTIAL και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook;

Επίσης, πώς, εφ' όσον ίσχυε το απόρρητο, PRIVATE AND CONFIDENTIAL για την προστασία του Στέφανου Ιωάννου (και άλλων), διοχετεύθηκαν πληροφορίες και από ποιους προς τις τουρκικές εφημερίδες («Londra Gazette»);

Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία και ΝΕΠΟΜΑΚ

Εν τω μεταξύ, η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Κυπρίων Βρετανίας και η ΝΕΠΟΜΑΚ και άλλα μέλη της ομογένειας επικοινώνησαν με το Συντηρητικό Κόμμα, τόσο το τοπικό όσο και τα Κεντρικά Γραφεία του Κόμματος, τονίζοντας την ζημιά στις σχέσεις με την Ομογένεια που προκαλεί η λανθασμένη τους απόφαση (η οποία γνωστοποιήθηκε με τις αναρτήσεις απόρρητης πληροφορίας – και στον τουρκικό Τύπο) δεν πήραν καμία απάντηση, εκτός από μία προς τον Πρόεδρο της ΕΚΟ κ. Χρήστο Καραολή από την Ηγέτιδα της Αντιπολίτευσης στο Δημαρχείο του Ένφιλτ, Joanne Laban, η οποία του έγραψε:

«…Φοβάμαι ότι ορισμένες από τις πληροφορίες που πήρατε δεν είναι ορθές. Ο Πρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος Rt. Hon Brandon Lewis MP έχει θέσει σε διαθεσιμότητα τον Σύμβουλο Ιωάννου. Εισηγούμαι να κάνετε τις παραστάσεις σας σ’ αυτόν…»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κα Joanne Laban είναι αδελφή μέλους του Area Management Team του Συντηρητικού Κόμματος.

Εν τω μεταξύ, ο Στέφανος Ιωάννου από τις 27 Ιουλίου που πήρε την επιστολή από το Γραφείο του Προέδρου (και όχι ονομαστικώς από τον Πρόεδρο του Συντηρητικού Κόμματος Rt. Hon Brandon Lewis MP, όπως έγραψε η κα Joanne Laban) δεν είχε καμία ενημέρωση για την περίπτωσή του από κανένα. Ως εκ τούτου, έγραψε στις 26 Νοεμβρίου στον Πρόεδρο του παραρτήματος Edward Smith, ζητώντας να ενημερωθεί.

Ο Edward Smith τού απάντησε στις 27 Νοεμβρίου, γράφοντας πως «…Έχω διευθετήσει να συναντηθώ με ανώτερο αξιωματούχο του Κόμματος αυτή την εβδομάδα για να εξακριβώσει τι γίνεται με την έρευνα για εσένα. Όταν γίνει η συνάντηση, θα σε ενημερώσω…». Είπε ότι δεν τον ονόμασε με το όνομά του στις αναρτήσεις και ότι δεν τον χαρακτήρισε «ρατσιστή»…

Ο Στέφανος, εν τω μεταξύ, ενημερώθηκε για την απόρριψη των κατηγοριών εναντίον του και την απόφαση του ερευνών του αξιωματούχου και την σύστασή του όπως αποκατασταθεί με άμεση ισχύ την επομένη, 28 Νοεμβρίου, με το αντίγραφο της επιστολής του ερευνών του λειτουργού του Κόμματος, Stephen Phillips OBE, προς τον Τουρκοκύπριο κ. Hurer, επιστολή που στάλθηκε επίσης και στους Edward Smith, Joanne Laban και σε άλλους.

Περίεργη ή ένοχη στάση του Edward Smith;

Εν τω μεταξύ, μέλη του Κόμματος τώρα απαιτούν από τον Edward Smith να καλέσει συνεδρία για να συζητήσουν όλοι μαζί όλους αυτούς τους ισχυρισμούς, γιατί δημιουργήθηκαν αρκετές ερωτήσεις ως προς τον τρόπο που έτυχε διαχείρισης η όλη υπόθεση. Περιέργως ο κύριος Edward Smith παρουσιάζεται διστακτικός, λέγοντας «προσωπικά δεν βλέπω τι θα εξυπηρετήσει (μια τέτοια συνεδρία)». Ενώ, ταυτόχρονα, στην ίδια επιστολή γράφει «Έχω ενημερωθεί από τα κεντρικά γραφεία ότι ο Στέφανος έχει αποκατασταθεί στο Κόμμα. ΄Όμως, μετά τα παράπονα, το Δημαρχείο ερεύνησε το θέμα και αντιλαμβάνομαι βρήκε τον Στέφανο να έχει παραβιάσει τον Κώδικα Δεοντολογίας. Το θέμα έχει παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας, που θα αποφασίσει σε δύο εβδομάδες».