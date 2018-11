To μήνυμα Τσαβούσογλου για το ψευδοκράτος - Θα είμαστε δίπλα σας

«Η Τουρκία στέκεται δίπλα από τους Τουρκοκύπριους αυτή την ευτυχισμένη μέρα όταν ανακηρύχθηκε η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και θα συνεχίσει πάντα να το κάνει. Χαρούμενη 35η επέτειος», αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter o Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβουσογλου. Στην φωτογραφία μάλιστα παρουσιάζεται και η σημαία της ντροπής πάνω στον Πενταδάχτυλο.

Turkey stands by the Turkish Cypriots on this happy day when the Turkish Republic of Northern Cyprus was proclaimed and will always continue to do so. Happy 35th anniversary, #TRNC! pic.twitter.com/iukSrKnPLy