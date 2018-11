ΠτΔ σε ΕΛΚ: Η Κύπρος εξακολουθεί να υποφέρει από την κατοχή

Το κυπριακό πρόβλημα είναι στην πραγματικότητα ‘ευρωπαϊκό πρόβλημα’, είναι μια ανοικτή πληγή για την Ευρώπη και η θεραπεία της θα συμβάλει σημαντικά σε μια ισχυρότερη Ευρώπη, υπό το φως και των μεγάλων προοπτικών στον ενεργειακό τομέα, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας στο Εκλογικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) που πραγματοποιείται στο Ελσίνκι, της Φινλανδίας.

Στην ομιλία του στο Συνέδριο του ΕΛΚ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι πρώτα και κύρια η Ευρώπη πρέπει να αναλογιστεί και να επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της σε σχέση με τις κοινωνίες και τους λαούς και να διερωτηθεί ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες της ΕΕ των 27 χωρών μελών και πόσο κοντά βρίσκονται οι πολίτες με την Ένωση.

«Μια ισχυρή και ενωμένη ΕΕ βασισμένη στις αρχές και αξίες στις οποίες εδράζεται πρέπει να παραμείνει το επίκεντρο όλων των πολιτικών και δράσεων μας», είπε ο Πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι πάνω από όλα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Ένωση παραμένει προσβάσιμη στους ίδιους της τους πολίτες.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επεσήμανε ότι «είμαι πολύ ικανοποιημένος από τις πολιτικές και τα ψηφίσματα που υιοθετήθηκαν κατά τη χθεσινή μέρα των εργασιών του ΕΛΚ και τα οποία αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες των πολιτών μας και παρέχουν απαντήσεις στις προκλήσεις που τίθενται ενώπιον μας».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε, επίσης, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όπως είναι η μεταναστευτική κρίση, σημειώνοντας ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει ένα μεγάλο ζήτημα με τη μεταναστευτική κρίση, λόγω της γεωγραφικής της θέσης.

Αναφερόμενος στον οικονομικό τομέα, ο Πρόεδρος είπε ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ δημιουργεί πολιτικές από τις οποίες επωφελείται ο κάθε ένας πολίτης, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των κοινωνιών και θεραπεύοντας τις πληγές της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, σημειώνοντας ότι πρέπει να υπάρξει μια συλλογική πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση.

«Το βασικό μου μήνυμα σήμερα είναι ότι με σεβασμό στις αρχές μας πρέπει να διασφαλίσουμε την ισχύ και την ενότητα της ΕΕ, και την ίδια ώρα το ότι παραμένει σχετική, αποτελεσματική και πιστή στους πολίτες της», είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης,

Πρόσθεσε ότι «καθώς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή μας, η ΕΕ πρέπει να εξετάσει τη σημασία της επανένωσης του τελευταίου διαιρεμένου μέλους της, την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εξακολουθεί να υποφέρει από την κατοχή του 37% του εδάφους της και εξακολουθούν να παραβιάζονται οι βασικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, από την Τουρκία, κατά κατάφορη παραβίαση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου.

