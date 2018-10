Στα κατεχόμενα και πάλι ο Αβέρωφ – Δείπνο με Ναμί (pics)

Άλλη μια συνάντηση στα κατεχόμενα πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου.

Αυτή την φορά ο πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, συναντήθηκε με τον πρώην διαπραγματευτή των Τουρκοκυπρίων και σημερινό λεγόμενο «υπουργό οικονομικών» του ψευδοκράτους, Οζντίλ Ναμί.

Ο κ. Νεοφύτου δημοσιοποίησε την συνάντηση που έγινε το βράδυ της Τρίτης (23/10) μέσω twitter, αναρτώντας και σχετικό φωτογραφικό υλικό.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ έγραψε: "Εξαιρετική φιλοξενία από τον Οζντίλ Ναμί και την γυναίκα του Σιμπέλ. Μια καλή ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις μέσα σε μια φιλική ατμόσφαιρα. Είναι ανάγκη να συναντιόμαστε και να συζητούμε με τους συμπατριώτες για το κοινό μας μέλλον".

Excellent hospitality from @NamiOzdil and his wife Sibel. A great chance to exchange views in a friendly atmosphere. We need to meet and talk with our compatriots and discuss about our common future #Cyprus pic.twitter.com/853UZcMGfw