73η ΓΣ του ΟΗΕ: Πρώτο πιάτο τριμερής ΥΠΕΞ εγγυητριών δυνάμεων

Τριμερή συνάντηση, απολύτως κρίσιμη, αρκούντως τροχιοδεικτική άλλα άτυπη - άρα χωρίς πρακτικά και δεσμεύσεις - με αποκλειστικό θέμα στην ατζέντα το Κυπριακό και τις διεθνείς του πτυχές θα έχουν την Τρίτη στη Νέα Υόρκη οι Υπουργοί Εξωτερικών, της Ελλάδας Νίκος Κοτζιάς, της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου και της Βρετανίας Τζέρεμι Χαντ.

Όπως εγκύρως πληροφορείται το Σίγμα, η άτυπη συζήτηση των τριών θα γίνει πιθανόν στην έδρα της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον ΟΗΕ και πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του κυρίου Κοτζιά, μετά από συνεννόηση με τον Κύπριο ομόλογο του Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ανοίγουν χαρτιά…

Κρίσιμη και καθοριστική των εξελίξεων χαρακτηρίζεται από κύκλους της Λευκωσίας, η άτυπη μεν, καθόλου απρόσμενη δε (τουλάχιστον για όσους ζουν από κοντά το έντονο παρασκήνιο) τριμερής των εγγυητριών δυνάμεων. Αφού, όπως σημείωναν, όχι μόνο προηγείται των όσων θα λεχθούν στον ή από τον ΓΓ ΟΗΕ στις συναντήσεις του με όλους ανεξαιρέτως τους εμπλεκόμενους, αλλά και γιατί για πρώτη φορά εκτιμάται πως θα ξεκαθαρίσει κατά πόσο η Τουρκία επιμένει, πίσω από κλειστές πόρτες και ενώπιων σοβαρών συνομιλητών να θέτει, όπως κάνει δημόσια προφανώς με έντονο το στίγμα της επικοινωνιακής διαχείρισης, να θέτει ζήτημα αλλαγής της βάσης λύσης του Κυπριακού (βλ. δύο κράτη ή συνομοσπονδία).

Πηγές με άριστη γνώση των όσων το τελευταίο διάστημα καταγράφονται στις παρασκηνιακές διεργασίες και των όσων η κυρία Λουτ φαίνεται να κατέγραψε στον πρώτο (μα όχι τελευταίο φαίνεται) γύρο επαφών της, έλεγαν στο Σίγμα ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Και δεν απέκλειαν καθόλου η τριμερής, η 2η από την περίοδο της διάσκεψης στη Γενεύη τον Ιανουάριο του 2017, να αποτελέσει το κρίσιμο εκείνο στοιχείο που θα αλλάξει δραματικά τον ρου της ιστορίας του Κυπριακού.

Παρτίδα πολιτικού πόκερ

Η συνάντηση των τριών θα είναι και η κινητήριος δύναμη για την όποια εξέλιξη καταγραφεί στο τέλος της εβδομάδας, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα. Το αποτέλεσμα της άλλωστε, μας έλεγαν οι ίδιες πηγές, θα κρίνει εν πολλοίς και κατά πόσο η Λευκωσία θα “αναγκαστεί” να καταθέσει στο τραπέζι του κυρίου Γκουτέρες την πρόταση που επεξεργάστηκε για υποβοήθηση της διαδικασίας, ως αντίδοτο στην απουσία εξελίξεων. Η οποία πρόταση μάλιστα, επέμεναν αξιωματούχοι, δεν μπορεί να απορριφθεί από την Άγκυρα.

Την ίδια ώρα όμως ήταν σαφές στις εν λόγω συζητήσεις που έγιναν, πως το ρευστό των εξελίξεων δεν επιτρέπει στη Λευκωσία εφησυχασμό, αλλά ούτε και επιφανειακή διαχείριση των πραγμάτων. Εξού και φαίνεται αρκετοί προβληματισμοί, που φλερτάρουν με ιδέες “εκτός του κουτιού” (out of the box) να έχουν το δικό τους ρόλο να διαδραματίσουν στην άσκηση πολιτικής αν το κακό σενάριο επιβεβαιωθεί. Ο στόχος δεν αλλάζει διαβεβαίωνε την ίδια ώρα αξιόπιστη πηγή της Λευκωσίας, υπογραμμίζοντας όμως ότι ενόψει των πολλών που τρέχουν σε γεωπολιτικό επίπεδο - βλέπε ασφάλεια και ενέργεια - με την εμπλοκή χωρών κολοσσών στη διεθνή πολιτική κονίστρα και με την Κυπριακή Δημοκρατία να πολλαπλασιάζει την γεωστρατηγική της ισχύ, δεν επιτρέπουν αναπαραγωγή των ίδιων μοτίβων που δεν αφήνουν την εξωτερική πολιτική να απελευθερώσει το σύνολο των δυνατοτήτων της στην περιοχή.

Love USA

Στο μεταξύ, σε ένα άλλο επίπεδο και στον απόηχο των αλεπάλληλων αποκαλύψεων του Σίγμα για το μεγάλο παιχνίδι που παίζει η Λευκωσία με τους Αμερικανούς, έγινε γνωστό ότι ο Υπουργός των Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό Αναπληρωτή ΥΠΕΞ, αρμόδιο για θέματα Ευρώπης, Γουές Μίτσελ. Επιβεβαιώνοντας τα όσα το Σίγμα έλεγε για κρίσιμη συνάντηση με αξιωματούχο της κυβέρνησης Τράμπ, ανώτατη πηγή πρόσθετε πως το τετ α τετ των δύο ανδρών θα είναι προπαρασκευαστικό της συνάντησης που θα έχει ο Κύπριος ΥΠΕΞ με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάικ Πομπέο, εντός Οκτωβρίου, στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση η οποία θα σφραγίσει όχι μόνο την αναβαθμισμένη σχέση των δύο χωρών αλλά θα φέρει και σειρά ανακοινώσεων που θα “εκπλήξουν”.