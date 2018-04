Συγχαρητήρια ΠτΔ σε Αλ Σίσι για την επανεκλογή του

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, επικοινώνησε μέσω τηλεφώνου με τον Αιγύπτιο ομόλογό του συγχαίροντάς τον για την επανεκλογή του στο αξίωμα και ευχόμενός του κάθε επιτυχία.

Σε σχετικό tweet, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Πρόδρομος Προδρόμου, σημειώνει ότι ο Πρόεδρος συνεχάρη τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Έπιπλέον συζητήθηκε η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Αίγυπτο για την έναρξη του έργου "Νοστος" (The Return) και μελλοντικές ενέργειες, στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο κρατών εν αναμονή της επίσκεψής του στην Αλεξάνδρεια.

#Now President @AnastasiadesCY in phone congratulates President @AlsisiOfficial for re-election and wishes success. In anticipation of @AnastasiadesCY visit to Alexandria to attend the inauguration of #Nostos the Return project and next week’s ministerial meeting in Cairo. pic.twitter.com/bZ9pgwSXA3