YΦΥΠΕΞ ΗΠΑ: Στηρίζουμε δικαιώματα ΚΔ σε ΑΟΖ και ΔΔΟ

«Είχα μια ζεστή συζήτηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και ήταν σημαντικό για εμένα, σε μια από τις πρώτες μου επισκέψεις με αυτό τον ρόλο, να έρθω στην Κύπρο», δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Γουές Μίτσελ.

Αφού επανέλαβε τα περί στρατηγικής συνεργασίας με την Κύπρο, εξέφρασε την επιθυμία των ΗΠΑ να δουν συνέχιση των συνομιλιών, στηρίζοντας το πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε πως οι ΗΠΑ στηρίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας για εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου πλούτου στην ΑΟΖ της, ενώ δήλωσε πως θα ακολουθήσει συνάντηση με τον κ. Ακιντζί.

Constructive meeting this morning wt/ #USA Assistant Secretary @StateDept for European and Eurasian Affairs Wess Mitchell. Discussed #BilateralRelations #CyprusProblem #RegionalSecurity #Energy pic.twitter.com/tHRQbCMKPA