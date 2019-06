Η φωτογραφία που προκαλεί ανησυχία για το λιώσιμο των πάγων

Μια φωτογραφία που τράβηξε στις 13 Ιουνίου ο Στέφεν Όλσεν του Κέντρου Ωκεανών και Πάγων του Μετεωρολογικού Ινστιτούτου της Δανίας, η οποία δείχνει σκύλους που σέρνουν έλκηθρα να φαίνονται να τρέχουν πάνω στη θάλασσα καθώς περνούν ανάμεσα σε λιωμένους πάγους στο βορειοδυτικό τμήμα της Γροιλανδίας, έρχεται να υπογραμμίσει τον κίνδυνο από το ασυνήθιστο για την εποχή λιώσιμο των πάγων.

Ενδεικτικό είναι ότι μόλις σε μια ημέρα, την περασμένη Πέμπτη, έλιωσε πάνω από το 40% των πάγων της Γροιλανδίας.

Η Γροιλανδία είναι ένα μεγάλο νησί με παγετώνες. Η μέση περίοδος τήξης για τη Γροιλανδία διαρκεί από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, με το μεγαλύτερο μέρος της τήξης να συμβαίνει τον Ιούλιο.

Το γεγονός ότι φέτος η μαζική τήξη αρχίζει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά στην ιστορία είναι ένα κακό σημάδι, επισημαίνουν οι επιστήμονες. Εξηγούν ότι, αν η κατάσταση αυτή εξελιχθεί, θα μπορούσε να καταγραφεί ένα νέο δυσάρεστο ρεκόρ.

Η Γροιλανδία συγκρατεί τεράστια αποθέματα πάγου, τα οποία, αν έλιωναν εντελώς, θα ανέβαζαν την παγκόσμια στάθμη της θάλασσας κατά περισσότερο από έξι μέτρα.

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD