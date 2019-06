Συναγερμός στο Λονδίνο μετά από φωτιά σε συγκρότημα διαμερισμάτων

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε συγκρότημα διαμερισμάτων ανατολικά του Λονδίνου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα μετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε σε πολυκατοικία του ανατολικού Λονδίνου, της οποίας ήδη έξι όροφοι φλέγονται, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία στο λογαριασμό της στο Twitter.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί από τη φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία του ανατολικού Λονδίνου, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών, προσθέτοντας ότι ασθενοφόρα βρίσκονται ήδη στο σημείο.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

@BBCBreaking at Barking Riverside!!! And 30min and not fire brigades!!! Help pic.twitter.com/WvDXJ64yZd