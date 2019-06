Ανατροπή στην αιτία θανάτου της 17χρονης στην Ολλανδία

Νέα δεδομένα προκύπτουν για την υπόθεση της 17χρονης Νόα Ποτόβεν, η οποία αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα έπειτα από βιασμό που είχε υποστεί σε μικρή ηλικία.

Η αρχική είδηση που είχε κυκλοφορήσει από τα διεθνή ΜΜΕ ήταν ότι η νεαρή κοπέλα υποβλήθηκε σε -νόμιμη- ευθανασία στην Ολλανδία.

Ωστόσο, φαίνεται πως η είδηση διαδόθηκε λάθος –πιθανότατα από λανθασμένη μετάφραση από τα ολλανδικά στα αγγλικά- και ότι η 17χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι των γονιών της.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο βρετανικός Guardian, βάσει των τοπικών ΜΜΕ, η νεαρή φαίνεται πως σταμάτησε να καταναλώνει φαγητό και νερό.

Ωστόσο, παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η Νόα Ποτόβεν έχασε την ζωή της.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει δοθεί καμία επίσημη αιτία θανάτου και δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η υπόθεση συμπεριλαμβάνει είτε ευθανασία είτε υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Και τα δύο θεωρούνται νόμιμα στην Ολλανδία.

H είδηση μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία μέχρι την Ινδία. Στην Ιταλία ήταν για ώρες trend στο Twitter.

Το θέμα ξεκαθάρισε δημοσιογράφος του Politico, Naomi O’ Leary. Η δημοσιογράφος δημοσιεύοντας μια σειρά από tweets, διευκρίνισε ότι το λάθος έγινε από τα μεγάλα βρετανικά μέσα, κυρίως tabloids όπως η Daily Mail, που έβγαλαν αμέσως το συμπέρασμα ότι πρόκειται για ευθανασία.

Η Ολλανδία είναι η χώρα που υιοθέτησε πρώτη από όλες την ιατρική μέθοδο, οπότε ο συνειρμός ήταν γρήγορος.

Η δημοσιογράφος εξήγησε ότι εδώ και χρόνια η Νόα ταλαιπωρούνταν από τα ψυχικά τραύματα που της άφησε ο βιασμός της σε παιδική ηλικία. Πάλευε με την ανορεξία, ενώ πολλές φορές προσπάθησε να βάλει τέλος στην ζωή της.

A 17-year-old rape victim was NOT euthanised in the Netherlands.@euronews @Independent @DailyMailUK @dailybeast are all wrong

It took me about 10 mins to check with the reporter who wrote the original Dutch story.

Noa Pothoven asked for euthanasia and was refused (cont.) pic.twitter.com/e7PYQSCxG1