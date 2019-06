«Αερομαχίες» ΗΠΑ-Ρωσίας σε Α.Μεσόγειο- Παραλίγο ατύχημα

Ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος παρενόχλησε την Τρίτη ένα αναγνωριστικό αεροπλάνο του Αμερικανικού Ναυτικού στη Μεσόγειο Θάλασσα τρεις φορές, ενεργώντας με έναν «ανεύθυνο» τρόπο, δήλωσε το Ναυτικό των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση του 6oυ Αμερικανικού Στόλου, το αεροσκάφος U.S. P-8A Poseidon εκτελούσε πτήση σε διεθνή εναέριο χώρο την ώρα της παρεμπόδισης.

«Η πρώτη και η τρίτη αλληλεπίδραση θεωρήθηκαν ασφαλείς. Η δεύτερη αλληλεπίδραση προσδιορίστηκε ως μη ασφαλής λόγω του γεγονότος ότι το (ρωσικό) SU-35 διεξήγαγε ένα πέρασμα υψηλής ταχύτητας ακριβώς μπροστά από το αεροσκάφος της αποστολής, γεγονός που έθεσε σε κίνδυνο τους πιλότους και το πλήρωμά μας. Το πλήρωμα του P-8A ανέφερε ταραγμένη ασφυξία μετά τη δεύτερη αλληλεπίδραση. Η διάρκεια της παρενόχλησης ήταν περίπου 28 λεπτά».

«Ενώ τα ρωσικά αεροσκάφη λειτουργούσαν στον διεθνή εναέριο χώρο, αυτή η αλληλεπίδραση ήταν ανεύθυνη. Αναμένουμε ότι θα συμπεριληφθούν σε διεθνή πρότυπα που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και την πρόληψη συμβάντων, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας του 1972 για την πρόληψη των συμβάντων On and Over the High Seas (INCSEA). Οι επικίνδυνες ενέργειες αυξάνουν τον κίνδυνο εσφαλμένου υπολογισμού και πιθανότητας συγκρούσεων.

Τα αεροσκάφη των ΗΠΑ λειτουργούσαν σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και δεν προκάλεσαν αυτή τη ρωσική δραστηριότητα», καταλήγει ανακοίνωση.





Σε σχετικό άρθρο, το Fox News αναφέρει πως οι ΗΠΑ εκτελούν πτήσεις με βομβαρδιστικά κοντά στη Ρωσία μόνο περιστασιακά, αλλά δεν έχουν μεταφέρει ατομικά όπλα. Παράλληλα, αμερικανικά αεροπλάνα κατασκοπείας συνέχισαν να πετούν στην ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα, για να παρακολουθήσουν τις ρωσικές δραστηριότητες στη Συρία, καθώς και στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτές οι πτήσεις αυξήθηκαν μετά την προσάρτηση της Ρωσίας στη χερσόνησο της Κριμαίας το 2014.