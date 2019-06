Μυστήριο με τους σημαδεμένους καρχαρίες (PICS)

Σάλο έχουν προκαλέσει οι φωτογραφίες με τους σημαδεμένους καρχαρίες στις ΗΠΑ.

Οι αρχές της Νότιας Καρολίνας, προσπαθούν να λύσουν τον γρίφο πίσω από τις φωτογραφίες δύο σταχτοκαρχαριών μικρής ηλικίας, με χαραγμένα πάνω τους τα λατινικά γράμματα, J ή F, με μορφή που παραπέμπει σε αγκίστρι. Οι δύο φωτογραφίες ήταν αναρτημένες σε λογαριασμό στο Facebook.

Η σήμανση, με την μορφή μόνιμης στάμπας, σε κάποιο ζωντανό οργανισμό, θεωρείται παράνομη και παραβίαση ενός τουλάχιστον πολιτειακού νόμου και ομοσπονδιακού κανονισμού, δήλωσε ο διευθυντής διαχείρισης αλιείας στο Τμήμα Φυσικών Πόρων της Νότιας Καρολίνας, στην εφημερίδα του Τσάρλεστον, The Post and Courier.

Τα δύο γράμματα έχουν δημιουργηθεί είτε από φλόγιστρο είτε με την χρήση ξηρού πάγου. Στις περιπτώσεις που οι επιστήμονες ακολουθούν την μέθοδο της σήμανσης για ερευνητικούς λόγους, αυτή πραγματοποιείται με πολύ ανώδυνους τρόπους που δεν βλάπτουν τα ψάρια.

Σύμφωνα με το άρθρο της αμερικάνικης έκδοσης της HuffPost US, υπάρχει έξαρση στο ψάρεμα του σταχτοκαρχαρία και για τον λόγο αυτό απαγορεύεται αν ασκείται για λόγους ψυχαγωγικούς.

Τέλος, όπως ανέφεραν οι αρχές στις αρχές Μαϊου, ένας σκελετός καρχαρία βρέθηκε ακρωτηριασμένος σε παραλία βορείως του Χίλτον Χεντ. Τα κοψίματα που βρέθηκαν πάνω στον καρχαρία τίγρη, βάρους 90 κιλών, είχαν γίνει από κάποιον άνθρωπο που σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με την επιστημονική κοινότητα.

Πηγή: huffingtonpost.gr

