Η θάλασσα έγινε ξανά κόκκινή: Μαζική σφαγή φαλαινών και δελφινιών

Σχεδόν 250 φάλαινες και δελφίνια έπεσαν – για ακόμη μία χρονιά – θύματα ενός μακάβριου εθίμου στα Νησιά Φερόε.

Επιστήμονες εκπέμπουν SOS για την Μεσόγειο: Θερμαίνεται 20% παραπάνω από κάθε άλλο σημείο του πλανήτη

Οι κάτοικοι, ακολουθώντας πιστά την παράδοση της χώρας τους, πήραν τις ειδικές λόγχες τους και σκότωσαν τα άτυχα ζώα.

Παρότι είναι πολλές οι αντιδράσεις στην μαζική αυτή σφαγή, οι κάτοικοι της περιοχής δεν σταματούν την δράση τους και είναι πολλοί και όσοι επισκέπτονται το νησί για να παρακολουθήσουν το αιματηρό τελετουργικό.

Υπολογίζεται πως περισσότερα από 800 δελφίνια και φάλαινες σκοτώνονται για το κρέας τους κάθε χρόνο.

Το Blue Planet Society, μία ακτιβιστική ομάδα που αντιδρά σθεναρά στην μαζική δολοφονία των ζώων, τόνισε πως είναι περισσότερες από 500 οι φάλαινες και τα δελφίνια που έχουν σκοτωθεί από την αρχή του έτους.

«150-200 φάλαινες και 20-40 δελφίνια σφαγιάστηκαν στα νησιά Φερόε σήμερα», αναφέρεται σε ανάρτηση της ομάδας στο Facebook, που σημειώνει πως το είδος των ζώων που σκοτώθηκαν προστατεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι Νήσοι Φερόες ανήκουν στην επικράτεια της Δανίας, άρα αποτελούν ευρωπαϊκό έδαφος.

Το αιματηρό αυτό έθιμο χρονολογείται από τον 16ο αιώνα και παρά τις αντιδράσεις, συνεχίζει να τηρείται κάθε χρόνο.

Pilot whales and white-sided dolphins cruelly slaughtered for their meat in the Faroe Islands https://t.co/MQ870xQXG5 #StopTheHunt pic.twitter.com/HTFRUkjUDc