Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε κοντά στον Λευκό Οίκο (vid)

Ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο σήμερα και του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, έγινε γνωστό από την Μυστική Υπηρεσία (Secret Service).

Οι αρχές του Εθνικού Πάρκου και η αστυνομία του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μετά το περιστατικό, που συνέβη στο πάρκο Ellipse κοντά στο Εθνικό Πάρκο της Ουάσιγκτον, μια δημοφιλή για τους τουρίστες περιοχή, σύμφωνα με ένα μήνυμα στο Twitter.

The saddest thing I’ve ever seen. A person set themselves on fire in the park at the south lawn of the Whitehouse. Please pray for their soul pic.twitter.com/OjTL0kGWa7