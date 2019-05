Έκλεισε δρόμος στο Λονδίνο λόγω ύποπτου αντικειμένου

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο, με την αστυνομία να προχωράει στον αποκλεισμό της οδού Γουάιτχολ. Σε νεότερο tweet της η αστυνομία, ενημέρωσε ότι το αντικείμενο που προξένησε την αναστάτωση, δεν ήταν ύποπτο.

Τους δρόμους πέριξ του Γουάιτχολ, της κύριας δηλαδή οδού που ξεκινά από την πλατεία Τραφάλγκαρ μέχρι το Κοινοβούλιο (Γουέστμινστερ), έκλεισε σήμερα η αστυνομία, για λόγους ασφαλείας και μετά από τις ανησυχίες που προκάλεσε αντικείμενο, το οποίο στη συνέχεια εξετάστηκε και θεωρήθηκε ότι δεν εγείρει κίνδυνο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία γνωστοποίησε, συγκεκριμένα, ότι το αντικείμενο δεν ήταν ύποπτο τελικά, προσθέτοντας ότι οι δρόμοι αναμένεται να δοθούν σύντομα και πάλι σε κυκλοφορία.

Η αστυνομία, με μήνυμά της στο Twitter έκανε λόγο, νωρίτερα, για ύποπτο αντικείμενο και ενημέρωνε ότι έχουν σπεύσει στο σημείο δυνάμεις, ευχαριστώντας τους πολίτες για τη συνεργασία και την υπομονή τους.

Στο σημείο μετέβησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για τις απαραίτητες έρευνες.

Η κυκλοφορία απαγορεύτηκε στην περιοχή, με τις φωτογραφίες που κυκλοφορούσαν νωρίτερα στα κοινωνικά δίκτυα να δείχνουν τις αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει τους δρόμους.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η βρετανική εφημερίδα The Telegraph, η αστυνομία απαγόρευσε την είσοδο και την έξοδο ανθρώπων εντός και εκτός των γραφείων της Βρετανίδας πρωθυπουργού στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Σημειωτέον ότι νωρίτερα σήμερα, έγινε γνωστό ότι η Τερέζα Μέι επρόκειτο να συναντηθεί με τους υπουργούς της κυβέρνησής της, για συνομιλίες σε σχέση με το Brexit.

Στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες, έσπευσε και ειδική ομάδα πυροτεχνουργών.

Υπενθυμίζεται, παράλληλα, ότι σήμερα άνοιξαν οι κάλπες για τις ευρωεκλογές στη Βρετανία, σημαίνοντας την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας που θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες.

