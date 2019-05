Έκρηξη από όχημα-βόμβα κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο στη Σομαλία

Έκρηξη σε αυτοκίνητο-βόμβα σημειώθηκε σε σημείο ελέγχου κοντά στο προεδρικό μέγαρο της πρωτεύουσας Σομαλίας του Μογκαντίσου, σύμφωνα με την Garowe Online.

Δεν έχει μέχρι στιγμή αναφερθεί εάν υπάρχουν θύματα.

Ο πρώην Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Abdirizak Mohamed, δήλωσε ότι δύο βουλευτές ζήτησαν καταφύγιο στο σπίτι του, μετά την έκρηξη.

Two MPs just walked into my house. They are both safe and escaped from the explosion near the ex-parliament. MP Marian Arif lost one of her staff and my staff took another one of her staff to hospital with major injury. MP Shabel is fine with minor injury and is in my house