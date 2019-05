Παρίσι: Εκκενώθηκε ο πύργος του Άιφελ

Ο πύργος του Άιφελ εκκενώθηκε, ένας άνθρωπος σκαρφαλώνει στο εμβληματικό μνημείο.

Ο πύργος του Άιφελ και ο προαύλιος χώρος του εκκενώθηκαν και έκλεισαν μέχρι νεωτέρας σήμερα το απόγευμα, εξαιτίας της παρουσίας ενός ανθρώπου που σκαρφαλώνει στο εμβληματικό παρισινό μνημείο, έγινε γνωστό από την εταιρία διαχείρισης του μνημείου αυτού.

"Εντοπίστηκε ένας άνθρωπος να σκαρφαλώνει στην πρόσοψη του Πύργου. Εντοπίστηκε στον δεύτερο όροφο να προσπαθεί να φθάσει στον τρίτο όροφο", σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFMTV.

BREAKING TWEET: The Eiffel Tower has been evacuated after a man was seen climbing the tower. The authorities have advised people to postpone their visits until further notice.



Is he a Spider man? #EiffelTower pic.twitter.com/6P8iqu7Idp