Απόβαση τουρκικών τανκς στη Λιβύη - Φόβοι για κλιμάκωση (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένας συνασπισμός δυνάμεων που συμμάχησε με την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) της Λιβύης, ορισμένες από τις οποίες αντιμετωπίζουν κυρώσεις από τον ΟΗΕ, έλαβε φορτίο τουρκικών τεθωρακισμένων οχημάτων και όπλων το Σάββατο, αναφέρει η Αlarabiya. Η αποστολή, όπως σημειώνεται, έφτασε εν μέσω των προσπαθειών της GNA να σταματήσει τον Εθνικό Στρατό της Λιβύης (LNA), υπό την ηγεσία της Χαλίφα Χαφτάρ, να προχωρήσει προς την πρωτεύουσα, την Τρίπολη.

Εικόνες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν από τον συνασπισμό στις σελίδες του στο Facebook έδειξαν ότι εμφανίστηκαν δεκάδες τουρκικά τεθωρακισμένα οχήματα BMC Kirpi στο λιμάνι της Τρίπολης.

