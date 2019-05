ΗΠΑ: Πυροβολισμοί μπροστά από το Trump Beach Resort - Ένας νεκρός

Μετά από πυροβολισμούς, ένα άτομο έχασε τη ζωή του μπροστά από το «Trump International Beach Resort», στο Μαϊμι.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, η αστυνομία του Μαϊάμι και η αστυνομία του Sunny Isles Beach αναφέρει ότι τουλάχιστον ένα άτομο έχει χάσει τη ζωή του σε περιστατικό που κλήθηκε να επέμβει.

Ένας μάρτυρας ανήρτησε στο twitter ότι άκουσε επτά ή οκτώ πυροβολισμούς.

Το κτίριο φέρει το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τράμπ, στο πλαίσιο συμφωνίας αδειοδότησης με τον ιδιοκτήτη.

Η περιοχή είναι επίσης γνωστή ως "Μικρή Μόσχα" για το σχετικά υψηλό ποσοστό ρωσόφωνων κατοίκων.

pretty sure someone just tried to do a drive by on @GGYOUNGBOY #shooting #miami @CBSMiami pic.twitter.com/oPcTWzc0ke