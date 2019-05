Αεροπλάνο κόπηκε στα τρία κατά την προσγείωση (pics)

Ατύχημα με επιβατικό αεροπλάνο σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδόμιο της Γιανγκόν, στην Μιανμάρ.

Κατά την διαδικασία της προσγείωσης το αεροπλάνο προσέκρουσε στον διάδρομο και κόπηκε σε τρία κομμάτια.

Εκπρόσωπος της εταιρείας, της μπαγκλαντεσιανής Biman Airlines, ανέφερε ότι τραυματίστηκαν 4 άτομα από τους 33 επιβαίνοντες στο αεροπλάνο. Στους τραυματίες περιλαμβάνεται και ένας από τους δύο πιλότους.

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από την Ντάκα του Μπαγκλαντές. Το ατύχημα πιθανότατα οφείλεται στις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στον διάδρομο όταν επιχειρήθηκε η προσγείωση. Το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό.

