Διαδηλώτρια ρίχνει αυγό στον Αυστραλό πρωθυπουργό (video)

Εικοσιπεντάχρονη διαδηλώτρια πλησίασε από πίσω και προσπάθησε να σπάσει ένα αυγό πάνω στο κεφάλι του πρωθυπουργού της Αυστραλίας, του Σκοτ Μόρισον, κατά τη διάρκεια δημόσιας συγκέντρωσης στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 18ης Μαΐου, πριν συλληφθεί, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Φρουροί όρμησαν μέσα σε δευτερόλεπτα στη νεαρή, που φόραγε σκούφο και κάζουαλ ρούχα, και την απομάκρυναν αμέσως.

Η σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου:

.@tomwconnell: It looks like the egg basically bounces straight off @ScottMorrisonMP. This has just happened at the Country Women's Association.



MORE: https://t.co/cnxAXrLKY3 #newsday pic.twitter.com/X1YUyWrvQC