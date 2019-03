HΠΑ: Τραυματίες σε κρουαζιερόπλοιο που έπληξαν ισχυροί άνεμοι

Ισχυρή ριπή ανέμου που υπολογίζεται πως άγγιζε σχεδόν τα 185 χιλιόμετρα την ώρα έπληξε το κρουαζιερόπλοιο Norwegian Escape με προορισμό την Φλώριντα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πλήθος επιβατών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν έχει διευκρινίσει μέχρι στιγμής τον ακριβή αριθμό των τραυματιών αλλά και την σοβαρότητα των τραυματισμών.

Παράλληλα κάνει λόγο για μη σοβαρές ζημιές, εντούτοις εικόνες και video από το εσωτερικό του πλοίου, τα οποία και ήρθαν στο φως της δημοσιότητας παραπέμπουν σε βομβαρδισμένο τοπίο.

I'm fine for those of you asking. Definitely scary for a few minutes but I'm back in vacation mode. Not going to let a "gust of wind" stop my vacation #NorwegianEscape pic.twitter.com/ArTKMt8Y3q