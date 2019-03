Εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί σε City, Heathrow και Waterloo

Ύποπτα δέματα που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο Χίθροου, στο αεροδρόμιο του Λονδίνου και στον σιδηροδρομικό σταθμό Γουότερλου, ήταν βόμβες, όπως επιβεβαίωσαν οι αστυνομικές αρχές.

Ειδικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που εκκένωσε τις περιοχές, προληπτικά, εξετάζουν τους μηχανισμούς που βρέθηκαν σε φακέλους μεγέθους Α4 και σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μικρούς αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Ένα από τα πακέτα ανεφλέγη όταν ανοίχτηκε από υπάλληλο του αεροδρομίου Χίθροου, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς.

Η Σκότλαντ Γιάρντ δεν αποκλείει την ύπαρξη και άλλων τέτοιων μηχανισμών και εξέδωσε ειδοποίηση στους μεταφορικούς σταθμούς σε όλο το Λονδίνο να βρίσκονται σε εγρήγορση και να αναφέρουν την ύπαρξη ύποπτων πακέτων στις αστυνομικές αρχές, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις προκαλούν ανάφλεξη και αρχικά μικρή φωτιά όταν ανοίγονται.

We can confirm that the airport is operating as normal, flights are not impacted and the DLR is fully operational https://t.co/4cfB0oQMS7