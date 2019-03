Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σε δάσος στη Πολωνία

Ένα πολωνικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σε δάσος.

Η γενική διεύθυνση του γραφείου Τύπου της Πολωνικής Ένοπλης Δύναμης ανέφερε ότι ο πιλότος που πρόλαβε να εκτοξευτεί από το κάθισμά του βρέθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο ενώ δεν υπήρξαν περισσότεροι άνθρωποι τραυματίες στο περιστατικό.

Δέκα οχήματα της πυροσβεστικής και αστυνομικές δυνάμεις είναι τον τόπο της συντριβής και μάχονται προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που προκλήθηκε.

#PolishAirForce MiG-29 from 23rd tactical airbase crashed shortly after takeoff. The pilot managed to eject, in stable condition



pics ©FB/Ratownictwo Powiatu Węgrowskiego#Poland #MiG29 #SiłyPowietrzne #aviation #aircraft #airforce #military #wojsko #samoloty #samolot #lotnictwo pic.twitter.com/Tk9vpaI4kp