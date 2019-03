Αλαμπάμα: Φονικό πέρασμα ανεμοστρόβιλου-Αναφορές για 23 νεκρούς

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε την Κομητεία Λι, στην Πολιτεία Αλαμπάμα, χθες Κυριακή, κι οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς σωστικά συνεργεία ψάχνουν ακόμη στα συντρίμμια σπιτιών που καταστράφηκαν.

Τα μέλη των σωστικών συνεργείων βιώνουν μια πολύ δύσκολη νύχτα: ανασύρουν νεκρούς και τραυματίες από τα συντρίμμια σπιτιών και εταιρειών στην Κομητεία, όπου υπάγεται διοικητικά η μεγαλύτερη πόλη της Αλαμπάμας, η Όμπερν.

Μέσω Twitter, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τους κατοίκους της Αλαμπάμας και άλλων περιοχών που επλήγησαν από τα ακραία φαινόμενα να είναι «προσεκτικοί» και να φροντίσουν να είναι «ασφαλείς», τονίζοντας πως «οι ανεμοστρόβιλοι και οι καταιγίδες» που έπληξαν την Πολιτεία είχαν «μεγάλη σφοδρότητα», ενώ προειδοποίησε μπορεί «να έρχονται κι άλλα». «Προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων και των τραυματιών, ο Θεός να σας ευλογεί όλους!», συμπλήρωσε ο αρχηγός του Κράτους.

Ο επικεφαλής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στην Κομητεία Λι, ο Μπιλ Χάρις, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες νωρίτερα πως ο απολογισμός των νεκρών υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί. «Ακόμα βγάζουμε ανθρώπους από τα συντρίμμια», εξήγησε στην εφημερίδα Birmingham News. «Θα είμαστε εδώ όλη νύχτα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

This was by far the hardest hit area on our road, Capps’ (Of the local famous Capps Sausage) house in the distance looks destroyed, cars are flipped, every tree in this swath is gone. #Tornado in Beauregard. @spann pic.twitter.com/UkgRiIwyVH