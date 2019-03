Έκρηξη σε αεροπλάνο καθήλωσε τις πτήσεις στο Στάνστεντ (vid)

Καθηλωμένα βρέθηκαν για πολλές ώρες όλα τα αεροπλάνα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Στάνστεντ, του Λονδίνου, όπως μεταδίδει η Mirror.

Σύμφωνα με τη Βρετανική εφημερίδα το «ατύχημα συνέβη στον αεροδιάδρομο» όταν σύμφωνα με τις αναφορές ακούστηκαν εκρήξεις - δυνατά κτυπήματα από ένα αεροσκάφος της εταιρείας Lauda που ήταν στην διαδικασία της απογείωσης.

Αμέσως μετά τα δυνατά κτυπήματα, το αεροσκάφος άρχισε να επιβραδύνει την ταχύτητά του ενώ αναφορές υπήρξαν και για σπίνθήρες και φλόγες που βγήκαν από το αεροσκάφος το οποίο εγκατέλειψαν όλοι οι επιβάτες του από την έξοδο έκτακτης ανάγκης.

Όλες οι πτήσεις από το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου αναβλήθηκαν μετά τη μηχανική βλάβη που παρουσίασε το Airbus A320 κατά τη διαδικασία της απογείωσης, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Η διαδικασία της απογείωσης διακόπηκε ενώ το αεροσκάφος, που είχε προορισμό τη Βιέννη, βρισκόταν στον διάδρομο.

Το αεροπλάνο εκκενώθηκε και οι επιβάτες οδηγήθηκαν πίσω στον τερματικό σταθμό.



