Ισχυρή σεισμική δόνηση 7 βαθμών στη κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο Νότια του Περού, σύμφωνα με το EMSC.

Όπως αναφέρεται, έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Στο παρόν στάδιο δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Felt #earthquake (#sismo) M7.0 strikes 241 km NE of #Arequipa (#Peru) 12 min ago. Please report to: https://t.co/oQ5aWmBjk5 pic.twitter.com/C5c3ehnJau