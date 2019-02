Ανατροπή στο Ανόι: Τινάχτηκε στον αέρα η συνάντηση Τραμπ – Κιμ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δεν κατέληξαν σε συμφωνία έπειτα από δύο ημέρες συναντήσεων στο Βιετνάμ, όμως είχαν εποικοδομητικές συζητήσεις για την αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας και την οικονομία της, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

"Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία προς το παρόν, όμως οι ομάδες των δύο πλευρών ανυπομονούν να συναντηθούν ξανά στο μέλλον", ανέφερε η Σάρα Σάντερς εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σε ανακοίνωσή της.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Σάρα Σάντερς, ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ότι το γεύμα εργασίας ακυρώνεται. Είπε ακόμα ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στους δυο άνδρες ολοκληρώθηκαν και ότι αμέσως μετά ο Τραμπ θα επιστρέψει στο ξενοδοχείο του για να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Σάντερς αρνήθηκε, παρότι ρωτήθηκε πολλές φορές, να πει αν θα γίνει τελετή υπογραφής συμφωνίας ανάμεσα στις δυο χώρες.

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στο πλευρό του, καθώς άρχιζαν τις συνομιλίες τους για το βορειοκορεατικό πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, ότι «δεν πιέζεται» από τον χρόνο και δίνει την προτεραιότητα στην επίτευξη μιας «καλής συμφωνίας». «Δεν πιέζομαι… Η ταχύτητα δεν είναι τόσο σημαντική όσο αυτό για μένα», διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνέντευξης Τύπου.

Πηγή: rt.com

Kim returns to Melia after the summit is abruptly stopped. #TrumpKimSummit #HanoiSummit pic.twitter.com/jDVyJLA3k3