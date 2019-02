Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει «έτοιμος» για την αποπυρηνικοποίηση

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν τόνισε σήμερα ότι δεν θα είχε ταξιδέψει στο Ανόι για τη δεύτερη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εάν δεν ήταν «έτοιμος» για την αποπυρηνικοποίηση της χώρας του.

Ο Κιμ έκανε αυτή τη δήλωση όταν ένας δημοσιογράφος του υπέβαλε το ερώτημα αν είναι «έτοιμος»: «Εάν δεν ήμουν, δεν θα βρισκόμουν εδώ», αποκρίθηκε.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές αποκλίνουν όσον αφορά το περιεχόμενο του όρου «αποπυρηνικοποίηση».

Ερωτηθείς για συγκεκριμένα μέτρα που ενδέχεται να ληφθούν, ο Κιμ προτίμησε να παραμείνει πάντως αόριστος: «αυτό συζητάμε», απάντησε.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας διαβεβαίωσε εξάλλου τους δημοσιογράφους ότι θα ήταν «καλοδεχούμενη» η εγκατάσταση ενός «συνδέσμου» -- γραφείου εκπροσώπησης των συμφερόντων των στην Πιονγκγιάνγκ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επίσης διαβεβαίωσε προ ολίγου, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στο πλευρό του, καθώς άρχιζαν τις συνομιλίες τους για το βορειοκορεατικό πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, ότι «δεν πιέζεται» από τον χρόνο και δίνει την προτεραιότητα στην επίτευξη μιας «καλής συμφωνίας».

«Δεν πιέζομαι (...). Η ταχύτητα δεν είναι τόσο σημαντική όσο αυτό για μένα», διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνέντευξης Τύπου.

Ο Κιμ από την πλευρά του υποσχέθηκε ότι θα κάνει «ό,τι καλύτερο μπορεί» ώστε η συνάντηση κορυφής να φέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

«Βαδίσαμε πλάι-πλάι στο Ανόι» και «συνεχίσαμε τον καλό διάλογο που έχουμε», ανέφερε. «Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ σήμερα για να καταλήξουμε σε σπουδαία αποτελέσματα», σε «θετικά αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, το βορειοκορεάτικο πρακτορείο ειδήσεων KCNA μετέδωσε ότι οι δύο ηγέτες είχαν «ειλικρινείς» και «σε βάθος» συνομιλίες ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος για να υπάρξουν συνολικά και ιστορικά αποτελέσματα στη δεύτερη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ- ΛΔ Κορέας.

Οι Τραμπ και Κιμ συνεχίζουν σήμερα τη δεύτερη σύνοδο κορυφής των δύο κρατών που διεξάγεται μέσα σε οκτώ μήνες. Αντάλλαξαν κομπλιμέντα στο επίσημο δείπνο τους, ωστόσο δεν υπήρξε κάποια σαφής ένδειξη προόδου στη διαπραγμάτευση για το ζήτημα-κλειδί της αποπυρηνικοποίησης.

