Ισραήλ: Είμαστε στρατηγικοί εταίροι με Κύπρο και Ελλάδα

Μήνυμα πως το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος δεν είναι μόνο γείτονες αλλά και στρατηγικοί εταίροι, στέλνει ο πρόεδρος του Ισραήλ Ρουβέν Ριβλίν.

Σε ανάρτησή του στο Twitter μετά τη συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ και τον Κύπριο προεδρικό επίτροπο Φώτη Φωτίου, συνοδευόμενοι από τον επικεφαλής του «Jewish Agency for Israel», του μεγαλύτερου οργανισμού των Ισραηλινών της διασποράς, Ισαάκ Χέρτζογκ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ για θέματα διασποράς.

Αυτή η ανάρτηση έρχεται μετά τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έκανε λόγο για δυνάμεις που δεν κατονόμασε αλλά που κρύβονται πίσω από αυτά τα παιχνίδια και τους χαλάνε τα σχέδια, έτσι η έχθρα τους για την Τουρκία μεγαλώνει και προσπαθούν να την τιμωρήσουν.

«Εμείς επιδεικνύουμε στάση με αρχές απέναντι στα παιχνίδια που παίζονται στην ανατολική Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τα Βαλκάνια. Όσο φτάνουν σε αδιέξοδο τα σχέδια τα οποία τους χαλάμε, τόσο μεγαλώνει και η έχθρα εναντίον μας. Θέλουν να μας κάνουν να πληρώσουμε το τίμημα και γι’ αυτό», δήλωσε συγκεκριμένα.

Να σημειωθεί ότι άρχισε από χθες το πρωί «η μεγαλύτερη άσκηση στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας», σύμφωνα με τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, η επονομαζόμενη «Γαλάζια Πατρίδα».

Israel, #Greece and #Cyprus are not just neighbors - we are strategic allies. I met a delegation from Greece and Cyprus today who want learn about relations between Israel and the global Jewish community. Their wish to strengthen relations with their disaporas is inspiring