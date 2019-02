Η Ινδία ισχυρίζεται ότι κατέρριψε πακιστανικό αεροσκάφος (vid)

Το Νέο Δελχί ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ένα πακιστανικό αεροσκάφος, όμως στη διάρκεια της αναχαίτισης έχασε ένα δικό του αεροπλάνο.

Η Ινδία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε ένα πακιστανικό αεροσκάφος στην αμφισβητούμενη περιοχή του Κασμίρ, όμως στη διάρκεια της επιχείρησης αναχαίτισής του καταρρίφθηκε από το Πακιστάν ένα ινδικό αεροσκάφος.

«Στρατιώτες στο έδαφος είδαν το πακιστανικό αεροσκάφος να πέφτει από τον ουρανό στην πακιστανική πλευρά. Σε αυτή την επιχείρηση δυστυχώς χάσαμε ένα Mig-21. Ο πιλότος χάθηκε στη μάχη. Το Πακιστάν ισχυρίζεται ότι τον κρατά. Ελέγχουμε τις πληροφορίες», δήλωσε ο Ραβίς Κουμάρ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας.

#WATCH Raveesh Kumar, MEA: One Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by Indian Air Force. In this engagement, we have lost one MiG 21. Pilot is missing in action. Pakistan claims he is in their custody. We are ascertaining the facts. pic.twitter.com/Bm0nVChuzF