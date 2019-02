Ο Τραμπ βλέπει «απίστευτες» προοπτικές για τη Βόρεια Κορέα

Την άποψη ότι η Βόρεια Κορέα έχει «απίστευτες» προοπτικές για να ακμάσει όπως το Βιετνάμ αν προχωρήσει με την αποπυρηνικοποίηση έξεφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στο Βιετνάμ.

Στην ίδια ανάρτηση ο Τραμπ που χαρακτήρισε «αρκετά ενδιαφέρουσες» τις διήμερες επαφές που θα έχει με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, αποκαλεί «φίλο μου» τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Παράλληλα σε δεύτερη ανάρτησή του επιτίθεται στους Δημοκρατικούς που λένε τι θα πρέπει να κάνει με τη Βόρεια Κορέα καλώντας τους να αναρωτηθούν «γιατί δεν το έκαναν τα οχτώ χρόνια της διακυβέρνησης Ομπάμα».

Την ίδια ώρα τα βορειοκορεάτικα μέσα ενημέρωσης φρόντιζαν να διανείμουν μια φωτογραφία με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να συνεδριάζει με συνεργάτες του μετά την άφιξή του στο Ανόι για τη δεύτερη σύνοδο με τον Τραμπ.

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon - Very Interesting!