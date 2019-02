Ο Γιούνκερ απάντησε στο τηλέφωνο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου

Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ανεβαίνει στο βήμα της ευρω-αραβικής λίγκας, ενώπιον δεκάδων δημοσιογράφων, σε αίθουσα συνεδρίου στην Αίγυπτο.

Ο πρόεδρος της Κομισιόν ξεκινάει την ομιλία του στη συνέντευξη Τύπου, όταν ακούγεται ένας... γνώριμος ήχος. Διακόπτει την ομιλία του, βάζει το χέρι στην τσέπη, βγάζει το κινητό του τηλέφωνο και... απαντά. Αμέσως μετά στρέφει το βλέμμα του στην αίθουσα και αναφωνεί: «Ήταν ο συνήθης ύποπτος... η γυναίκα μου»!

Ο πρόεδρος της Κομισιόν παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην Αίγυπτο με αφορμή την ευρω-αραβική λίγκα. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, το τηλέφωνο «κουδούνισε» όχι μία, ούτε δύο, αλλά τρεις φορές. Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ αναγκάστηκε να διακόψει και να απαντήσει στην κλήση, καθώς στην άλλη άκρη της... γραμμής, ήταν η σύζυγός του, όπως ο ίδιος ομολόγησε, προκαλώντας πολλά γέλια στην αίθουσα.

Κάτι ανάλογο είχε συμβεί το 2017, με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Μόνο που εκείνη τη φορά δεν τον είχε καλέσει η σύζυγός του, αλλά η... Άνγκελα Μέρκελ!

WATCH: Jean-Claude Juncker answers a phone call during the EU-Arab League summit in Sharm El Sheikh.



'It was the usual suspect... my wife!', he says. pic.twitter.com/YDhpMFrNRW