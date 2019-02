Έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης του «Singing in the Rain»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Στάνλεϊ Ντόνεν, σκηνοθέτης της θρυλικής ταινίας «Singing in th Rain» και άλλων επιτυχιών της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ. Ο θάνατός του επήλθε από καρδιακή προσβολή.

Εκτός από σκηνοθέτης, ο Ντόνεν ήταν χορευτής και χορογράφος. Ανάμεσα στις ταινίες που έφεραν την υπογραφή του ήταν τα μιούζικαλ «On the Town», «Seven Brides for Seven Brothers» (1954) και το «Funny Face» (1957), με πρωταγωνιστές τον Φρεντ Αστέρ και την Όντρεϊ Χέμπορν.

Σκηνοθέτησε τέσσερις ταινίες με τον Κάρι Γκραντ, όπως οι «Ένα κορίτσι σε κάθε λιμάνι», «Αδιακρισίες», «Το ξένο είναι πιο γλυκό» και «Ραντεβού στο Παρίσι», με συμπρωταγωνίστρια επίσης την Όντρεϊ Χέμπορν.

Ο Στάνλεϊ Ντόνεν δεν πήρε ποτέ Οσκαρ για κάποια από τις μυθικές του ταινίες, όμως το 1997 τιμήθηκε με Οσκαρ για το σύνολο της καριέρας του.

