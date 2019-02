Ισχυρός σεισμός σε Περού- Εκουαδόρ- Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 7.6 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο σε Περού και Εκουαδόρ.

Το επίκεντρο της δόνησης, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστοτούτο, εντοπίζεται σε απόσταση 224 χιλιόμετρα νοτιανατολικά της πόλης Αμπατο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

BREAKING: A magnitude 7.7 #earthquake has occurred near the Peru-Ecuador border in South America, according to the USGS: https://t.co/CS5Zt3Wf17 pic.twitter.com/jArcSOHCi1