Ιλινόις: Ένοπλος εισέβαλε σε επιχείρηση

Ένας ένοπλος εισέβαλε σε επιχείρηση στο Ιλινόις όπως μεταδίδουν ξένα ΜΜΕ.

Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Αurora και όπως αναφέρεται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ενώ η Αστυνομία κάλεσε το κοινό να απομακρυνθεί από την περιοχή.

Στην περιοχή υπάρχουν σχολεία στα οποία δόθηκε διαταγή να παραμείνουν στον χώρο.

Όπως αναφέρουν ξένα ειδησεογραφικά, έγινε ανταλλαγή πυρών με αποτέλεσμα αστυνομικοί να τραυματιστούν. Από τα πυρά του ένοπλου άνδρα τραυματίστηκε και αριθμός πολιτών. Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία.

Οι αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό του δράστη.

ALERT: There is an active shooter near Highland and Archer. Aurora Police are on the scene. More information will be available soon.