Ο τάφος του Καρλ Μαρξ στο Λονδίνου βεβηλώθηκε (pic)

Ο τάφος του Γερμανού φιλοσόφου Καρλ Μαρξ (1818-1883), που βρίσκεται σε κοιμητήριο στο Λονδίνο, βεβηλώθηκε, δήλωσαν σήμερα στελέχη οργάνωσης που ασχολείται με την συντήρηση του κοιμητηρίου.

Το πιο παλιό και το πιο εύθραυστο τμήμα του μνημείου, μια μαρμάρινη πλάκα όπου αναγράφονται τα ονόματα των ανθρώπων που έχουν ταφεί εκεί, δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα από μεταλλικό όργανο, δήλωσε ο Ίαν Ντάνγκαβελ, διευθυντής του The Friends of Highgate Cemetey Trust, της οργάνωσης που ασχολείται με την συντήρηση του κοιμητηρίου.

Οι ζημιές στο μνημείο ανακαλύφθηκαν χθες, διευκρίνισε.

«Το όνομα του Καρλ Μαρξ φέρεται να αποτέλεσε ιδιαίτερα στόχο, άρα δεν πρόκειται απλώς για μια πράξη βανδαλισμού εναντίον ενός μνημείου αλλά για στοχευμένη επίθεση εναντίον του Καρλ Μαρξ», πρόσθεσε ο Ντάνγκαβελ.

Ο συγγραφέας του «Κεφαλαίου» είναι ένας από τους πιο διάσημους «κατοίκους» του κοιμητηρίου Χάιγκεϊτ, στο βόρειο Λονδίνο. Ειρωνεία της Ιστορίας: αν θέλει κάποιος να επισκεφθεί τον τάφο του συγγραφέα του «Κομμουνιστικού Μανιφέστου» και σφοδρού αντιπάλου του καπιταλισμού, πρέπει να βγάλει εισιτήριο εισόδου στο κοιμητήριο αυτό, όπου βρίσκεται θαμμένη επίσης η συγγραφέας Τζορτζ Έλιοτ.

Ο Καρλ Μαρξ μετακόμισε στο Λονδίνο το 1849 και έζησε στην βρετανική πρωτεύουσα μέχρι τον θάνατό του, το 1883.

Ο Γερμανός θεωρητικός και φιλόσοφος ενταφιάστηκε αρχικά στον τάφο της συζύγου του, σε μια μικρή αλέα, αλλά το 1956 ένα νέο μνημείο που περιλαμβάνει μια μεγάλη προτομή, η οποία κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση ενός ταμείου και τοποθετήθηκε από το βρετανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, ανεγέρθηκε σε σημείο που είναι πιο ορατό, αναφέρεται στην ιστοσελίδα του κοιμητηρίου.

«Εργάτες όλου του κόσμου, ενωθείτε!», αναγράφεται στο μνημείο.

Το μνημείο είχε αποτελέσει ήδη στόχο επίθεσης. Η προτομή αποσπάστηκε, δέχθηκε επίθεση με αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό την δεκαετία του 1970 και πασαλείφτηκε με μπογιά και συνθήματα.

«Το να εκφράζει κάποιος την διαφωνία του με τις ιδέες κάποιου άλλου καταστρέφοντας ένα μνημείο μοιάζει ένας ιδιαίτερα ακατάλληλος τρόπος διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο Ντάνγκαβελ.

Εξέφρασε λύπη την νέα αυτή πράξη βανδαλισμού. «(Η ζημιά) δεν είναι ανεπανόρθωτη, αλλά (το μνημείο) δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο», είπε.

Karl Marx's memorial has been vandalised! It looks like someone has had a go at it with a hammer. It's a Grade I-listed monument; this is no way to treat our heritage. @MarxLibrary @HeritageCrime We will repair as far as possible. pic.twitter.com/6nY2TJOjw7