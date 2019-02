Εμπλοκή Juncker στον διάλογο για ρύθμιση των freeports

Σημαντικά ονόματα εμπλέκονται σε σκάνδαλα αναφορικά με τα freeports (ζώνες ελεύθερου εμπορίου), συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker.

Η διαδικτυακή Telegraph επαναφέρει το θέμα καθώς εμπλεκόμενοι φορείς ζητούν τροποποιήσεις στη νομοθεσία για να ρυθμιστούν τέτοιες ζώνες λόγω του κινδύνου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και διαφθοράς.

Η ζώνη ελεύθερου εμπορίου «Le Freeport Luxembourg» είναι ουσιαστικά ένα θησαυροφυλάκιο γεμάτο με τα πιο πολύτιμα αντικείμενα του κόσμου όπως πίνακες, γλυπτά, κρασιά, μπάρες χρυσού, πολυτελή αυτοκίνητα και πολύτιμους λίθους και είναι απαλλαγμένη από τη συνήθη φορολογία της χώρας καθώς και από τελωνιακούς δασμούς.

Επιστολές τις οποίες επικαλείται η Telegraph αναφέρουν πως ο κ. Juncker είναι ηθικά δεσμευμένος να κλείσει αυτή την τρύπα, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος κτίστηκε κατά τη θητεία του ως Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου και άνοιξε τις πύλες του τον Σεπτέμβρη του 2014, την ίδια χρονιά που ο κ. Juncker ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι ιδιοκτήτες του «Le Freeport Luxembourg» δηλώνουν πως ο χώρος μπορεί να προσφέρει ένα νόμιμο και ασφαλή τρόπο αποθήκευσης πολύτιμων έργων τέχνης χωρίς πρόσθετο κόστος από φόρους και δασμούς για επενδυτές και συλλέκτες.

Ο Δρ. Wolf Klinz, Γερμανός ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής «Tax3» (EU Special Committee on Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance) προειδοποιεί μέσω επιστολής τον Πρόεδρο της Κομισιόν πως το Le Freeport Luxembourg αποτελεί «μελανό σημείο» στις προσπάθειες της Ένωσης για ενίσχυση της διαφάνειας και καταπολέμηση του εγκλήματος.

Ο Υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου δήλωσε πως έχει τεθεί αριθμός μέτρων για τη μετρίαση των κινδύνων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ενώ υποστήριξε πως δεν δικαιολογούνται οι φήμες περί μυστικών εργασιών στο Freeport καθώς οι τελωνειακές αρχές μπορούν να διενεργήσουν ελέγχους ανά πάσα στιγμή.

Στην επιστολή του, ο Δρ. Klinz εξέφρασε ακόμη ανησυχίες για διεθνούς αναγνωρισιμότητας μετόχους του Freeport με «προβληματικό» ιστορικό. Σημειώνεται πως ιδρυτής του Le Freeport Luxembourg είναι ο Ελβετός Yves Bouvier ο οποίος έγινε γνωστός ανά το παγκόσμιο μέσα από έρευνες των ελβετικών αρχών για φοροαπαλλαγή πέραν των 100 εκατ. ευρώ αλλά και από το σκάνδαλο εξαπάτησης του Ρώσου μεγιστάνα Dmitry Rybolovlev για λογαριασμό του οποίου λειτουργούσε ως έμπορος έργων τέχνης.

Ο Rybolovlev πίστευε για χρόνια ότι ο Bouvier λειτουργούσε προς όφελός του στην αγορά της τέχνης και πληρωνόταν καλά για τις υπηρεσίες του. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Bouvier, είναι ιδιοκτήτης και του Natural Le Coultre, μιας εταιρείας μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων αξίας, και ο μεγαλύτερος πελάτης του freeport της Γενεύης.

Η διαμάχη μεταξύ του επιχειρηματία Dmitry Rybolovlev και του συμβούλου τέχνης, Yves Bouvier, έχει καταλήξει το 2015 στα δικαστήρια και έκτοτε βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Ρώσος επιχειρηματίας κατάγγειλε τον Ελβετό Bouvier για εξαπάτηση σχετικά με την πώληση πινάκων των Ντα Βίντσι, Μοντιλιάνι, Πικάσο και Κλιμτ, καθώς και έργων άλλων καλλιτεχνών. Το ύψος των ζημιών, σύμφωνα με τους εκπρόσωπους του Rybolovlev, ανέρχεται στα $1,049,465,009.

