ΕΚΤΑΚΤΟ: Πυροβολισμοί σε τουρκικό καφενείο στο Βέλγιο (pic)

Τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα επεισοδίου με πυροβολισμούς που έλαβε χώρα στην βελγική πόλη της Αμβέρσας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δύο ύποπτοι συνελήφθησαν από την αστυνομία, αφού αφοπλίστηκαν.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή όπου συνέβη το συμβάν, σύμφωνα με τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό VRT.

Οι ακριβείς αιτίες πίσω από το συμβάν παραμένουν ακόμη άγνωστες. Ωστόσο, όπως σημειώνει το VRT, υπάρχουν εντάσεις μεταξύ της τουρκικής και της κουρδικής κοινότητας σε αυτή την περιοχή της πόλης.

Drie gewonden bij schietpartij op klaarlichte dag in Antwerpen Bij een schietpartij in de Brederodestraat op het Antwerpse Zuid zaterdagmiddag drie personen gewond geraakt. Er werden twee verdachten gearresteerd. De straat is afgesloten voor alle verke... https://t.co/RC0btzbZ1O pic.twitter.com/9bd1pvN6jB